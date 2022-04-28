Перебрасывают технику в сторону "Азовстали": оккупанты после массовых обстрелов штурмуют завод

В ночь на 28 апреля российские военные нанесли 50 авиаударов по Мариуполю, в том числе обстреливать "Азовсталь".

После массовых бомбардировок оккупанты пытаются взять штурмом завод.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Стало известно, что захватчики перебрасывают технику в сторону "Азовстали". Местные жители сообщают, что сейчас слышны звуки боев.

"Оккупанты с 12:00 закрыли доступ в Левобережном районе от парка "Радуга" и по ул. Пашковского. Местные жители сообщают о большом движении техники в сторону "Азовстали" и звуки боев. Оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь" после массовой бомбардировки ночью", – говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты этой ночью также бомбили полевой госпиталь на территории "Азовстали" в Мариуполе. В результате бетонная конструкция здания получила повреждения и упала на раненых защитников, которые находились у госпитали.

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