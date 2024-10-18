Перебросили пять тысяч солдат: Россия готовит новое наступление на юге на следующей неделе — Андрющенко

Началась активная подготовка для доукомплектования и согласования российских штурмовых подразделений, отводенных от фронта.

Попытка возобновления наступательной операции российской оккупационной армии в Запорожской области может начаться на следующей неделе.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, российские войска активно перебрасывают резервы.

"За последние почти три недели только через Мариуполь, по верифицированным данным сопротивления, перемещено не менее 5 тысяч личного состава вновь сформированных подразделений с территории РФ", — написал он в Telegram-канале.

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Также, как отметил Андрющенко, фиксируется перемещение российских подразделений через село Гранитное (Новоазовск – Гранитное – Волновахский район) с накоплением к северу и северо-западу от Угледара.

В то же время, в лагерях вокруг Мариуполя на Донетчине и Бердянска на Запорожье началась активная подготовка для доукомплектования и согласования российских штурмовых подразделений, отводенных от линии фронта. В частности, активно работают три полигона в Мариупольском районе и Новопетровский возле Бердянска.

“Учитывая сроки, готовы штурмовики будут в состоянии “можно на фронт” ближе к середине следующей недели (минимум). Все это вместе, с учетом определенных инсайдов, которые не буду озвучивать, мы ожидаем новую попытку возобновления наступательной операции не раньше следующей недели в Запорожской области”, — подытожил Петр Андрющенко.

Напомним, ранее представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что на границе Запорожской и Донецкой областей российские оккупанты активизировали свои действия.

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