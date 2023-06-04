"Перебросили силы из Бахмута": в ВСУ рассказали о ситуации в Марьинке

Россияне безуспешно пытаются наступать в районе Марьинки Донецкой области. Только за сутки они потеряли убитыми и ранеными 130 окупантов.

Об этом рассказал спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, передает 24 канал.

Он рассказал, что оккупанты регулярно штурмуют позиции украинских военных, однако ситуация в Марьинке контролируемая.

В частности, за ночь было зафиксировано 8 штурмовых действий со стороны россиян. С

"Они хорошо подготовлены, хорошо экипированы и мотивированы. Но защитники Таврического направления уверенно держат оборону. Предпринимают необходимые меры по снижению боевых способностей врага", — отметил Шершень.

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Вооруженным силам Украины за минувшие сутки удалось отразить 19 атак. Отмечается, что оккупанты использовали и танки, и РСЗО, и ствольную артиллерию. Однако подразделения Сил обороны отразили все атаки.

"За сутки потери врага убитыми и ранеными составили 130 окупантов. Также за сутки уничтожили 5 мест хранения боеприпасов врага, а также уничтожили и повредили 18 единиц вооружения и военной техники",

– резюмировал Шершень.

Добавим, что русская оккупационная армия продолжает сосредотачивать главные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

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