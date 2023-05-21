Перед атакой на Украину дронов-камикадзе в Москву прибыл грузовой самолет из Ирана: эксперт объяснил закономерность

Утром в воскресенье, 21 мая, в аэропорту "Внуково" в Москве приземлился грузовой самолет Ил-76ТД, прибывший из Тегерана — столицы Ирана, который является производителем дронов-камикадзе Shahed-136. Вечером того же дня произошла массовая атака этих "мопедов" на территорию Украины.

Такое совпадение совсем не случайно, считает военный эксперт Александр Коваленко.

“Утром в Москве садится иранский Ил-76ТД ВВС Ирана, вечером начинается очередной налет дронов-камикадзе Shahed-136 по Украине. Совпадение? Нет. Закономерность”, — написал он в своем Telegram-канале.

Иранский Ил-76ТД Pouya Air (EP-PUS), по всей видимости, прибыл в Москву с военным грузом / Фото: flightradar24

По его словам, о характере груза, доставленного в столицу государства-агрессорки, несложно догадаться...

“Сейчас много говорят о гипотетических ударах по производству иранских дронов-камикадзе, но это трудно реализовать. Проще уничтожить их военно-транспортную авиацию. Как первый этап. Ирану прощения никогда не будет за его поддержку России”, — заметил Александр Коваленко.

Как свидетельствуют данные онлайн-сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar24, иранский грузовой Ил-76ТД Pouya Air (EP-PUS) находился в России недолго. Уже через несколько часов он взлетел из московского аэропорта "Внуково", выполнив обратный рейс в Тегеран.

"Вероятно, ранее был доставлен груз военного назначения", — сообщают мониторинговые сайты.

Напомним, вечером в воскресенье, 21 мая, в Запорожской области во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Мониторинговые телеграмма-каналы сообщали об угрозе атак дронами. Также взрывы в это время прогремели в Одесской области.

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