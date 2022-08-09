Перед нападением на Украину Путин много общался с Юрием Ковальчуком: что о нем известно

Перед полномасштабным нападением на Украину российский диктатор Владимир Путин много общался с наиболее приближенным к нему Юрием Ковальчуком.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал экс-депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

"Если говорить серьезно, то его основным собеседником был Юрий Ковальчук, человек достаточно специфичен. Путин явно начитался всяких псевдонаучных исторических книг, которые ему приносили. Он поэтому их часто цитирует на всех возможных пресс-конференциях. Он был резко ограничен в доступе к людям. И тем самим его, пожалуй, единственный в жизни талант — это понимать человека... Он очень тонкий психолог, манипулятор, он вербовщик... Это то, чему его учили. Вот этот талант он проявить не мог. Потому что через телевизор, видеосвязь ты человека не чувствуешь, он совершенно недоступен, и в итоге он перестал понимать, где правда, а где ложь, где ему глаза замыливают, где в папках заносят, чтобы бюджеты получить, и в итоге принял те решения, которые оказались для него самоубийственными. Путин уже мертв. Просто он об этом еще не знает. Это уже жизнь после смерти, зомби, который вскоре отправится в могилу", — говорит Пономарев.

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По словам экс-политика, в сети нет фотографий Ковальчука, это глава банка "Россия", который является старым деловым партнером Путина, он с ним с начала 90-х годов. Это доверенное лицо Путина.

"Я не помню, как они познакомились, честно говоря. Его привел к Путину то ли Якунин, то ли Чемезов. То есть его привели чекисты, кто-то из этих ребят. А Ковальчук к тому же парень очень простой в общении. Он как раз в Путина вызывает ощущение — не что ему что-то от вождя надо, а "пошли в хоккей поиграем". Вот этот дворец пресловутый в Геленджике — это именно из этой группы. Ковальчук на самом деле для Путина создавал условия, чтобы он избежал власти. И много раз об этом говорил: "Тебе отдохнуть надо. Ты же себя загонишь". То есть Путин чувствует, что Ковальчук не пытается его раздоить на деньги, а наоборот, вроде бы думает, сочувствует его интересам. И это делает его таким влиятельным", — рассказал он.

Пономарев говорит, что по иронии судьбы, сам Ковальчук был против начала этой войны.

"То есть одинаково решение принял сам вождь. Но на основе, к сожалению, и общения, которое у них было. Вот на основе этих книг. А Ковальчук – такой человек, который пытается сам в политику не лезть. Он не навязывает политических решений. Он скорее предлагает Путину людей, которые могут эти решения реализовывать. Через Ковальчука пришел Кириенко, через Ковальчука пришел Шойгу, Ковальчук очень близко связан с Патрушевым. Соответственно, через него же — с Бортниковым. Именно поэтому это сейчас самый влиятельный человек в окружении Путина. Ну, именно потому, что он не лезет напрямую принимать политические решения", — резюмировал он.

Также, по словам Ильи Пономарева, у Юрия Ковальчука есть украинские корни.

Напомним, Подоляк рассказал, поедет ли Зеленский на саммит G20, если там будет Путин.

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