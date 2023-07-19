Перед оккупантами встала сложная дилемма на Херсонщине: детали от разведки Британии

Отмечается, что Украина успешно применила тактические БПЛА одностороннего действия для уничтожения некоторых катеров оккупантов.

Перед комнадированием российских оккупантов встала сложная дилемма: усиливать или нет войска в Херсонской области за счет подразделений из Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении британской разведки 19 июля.

В разведке пояснили, что с начала года высока вероятность активизации боевых действий в районе нижнего течения Днепра. Интенсивные бои продолжаются на восточном берегу вокруг небольшого плацдарма ВСУ возле разрушенного Антоновского моста. Кроме того, небольшие подразделения российских и украинских сил оспаривают острова в дельте Днепра.

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В Минобороны Британии указывают, что и украинская, и российская стороны используют небольшие, быстрые моторные лодки. Украинские силы успешно применили тактические беспилотники одностороннего действия для уничтожения некоторых катеров врага.

Отмечается, что перед Россией встала дилемма – реагировать ли на эти угрозы, усиливая свою Днепровскую группу войск за счет растянутых подразделений, которые сейчас противостоят контрнаступлению ВСУ на Запорожье.

Ситуация на фронте в Херсонской области

Напомним, в ОК "Юг" 14 июля информировали, что украинские войска в устье Днепра уничтожили три моторных лодки с диверсионно-разведывательными группами врага.

Российские захватчики пытаются вытеснить ВСУ в районе Антоновского моста, устраивая там интенсивные обстрелы. Враг опасается, что украинские войска пойдут на форсирование Днепра.

По свежим данным от Генштаба ВСУ на 19 июля, российские оккупанты пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских сил на Запорожском и Херсонском направлениях.

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