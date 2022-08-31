Перед осенним бархатным сезоном: разведка срочно просит крымчан сообщать детали по базам и перемещениям войск РФ

В частности, ГУР призывает жителей временно оккупированного Крыма сообщать о местах нахождения россиян и дислокации их войск и коллаборантов.

Об этом сообщает Минобороны на заявление украинской разведки.

Крымчан, которые заждались Украину, просят предоставить:

точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательна геопривязка с координатами),

места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательна геопривязка с координатами),

места расположения и маршруты передвижения военной техники,

точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должность и место работы),

данные лиц, "сочувствующих" оккупантам, и других сторонников оккупационных властей.

Контактный номер: +380969455341 (Signal, WhatsApp).

Напомним, оккупанты в Крыму начали обустраивать военные склады на свинофермах, потому что боятся снова ударов. Таким образом, оккупационная "власть" Крыма считает, что обманет Вооруженные силы Украины.

Михаил Подоляк в ТСН: МАГАТЭ на ЗАЭС, эвакуация из Крыма и "жара" на всей линии фронта

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