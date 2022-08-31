Перед осенним бархатным сезоном: разведка срочно просит крымчан сообщать детали по базам и перемещениям войск РФ

Министерство обороны просит жителей аннексированного Крыма помочь выгнать оккупантов с полуострова.
В частности, ГУР призывает жителей временно оккупированного Крыма сообщать о местах нахождения россиян и дислокации их войск и коллаборантов.
Об этом сообщает Минобороны на заявление украинской разведки.
Крымчан, которые заждались Украину, просят предоставить:
- точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательна геопривязка с координатами),
- места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательна геопривязка с координатами),
- места расположения и маршруты передвижения военной техники,
- точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должность и место работы),
- данные лиц, "сочувствующих" оккупантам, и других сторонников оккупационных властей.
Контактный номер: +380969455341 (Signal, WhatsApp).
Напомним, оккупанты в Крыму начали обустраивать военные склады на свинофермах, потому что боятся снова ударов. Таким образом, оккупационная "власть" Крыма считает, что обманет Вооруженные силы Украины.
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