Местные жители сообщают, что подобные случаи в оккупированном городе происходят десятки.

В оккупированной Горловке российские агрессоры убили известную местную коллаборантку Любовь Блонскую, которая была известна как "заместитель руководителя управления образования".

Перед убийством женщина была изнасилована, сообщает " 24 канал " со ссылкой на собственные источники.

"В Горловке захватчики поиздевались над коллаборанткой Любови Блонской — так называемой "заместительницей руководителя управления образования". Женщину изнасиловали, а тогда — убили", — говорится в сообщении.

По информации издания, сейчас убийцы проживают в местном отеле "Изба", в который уже "наведывался хлопок".

"По словам местных жителей, таких зверств — десятки. Смерть Блонской получила огласку, потому что коллаборантка была достаточно известной. Что ж, теперь ее, очевидно, ждет VIP-место на концерте у Кобзона", — пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры планируют ликвидировать василовских коллаборантов. Таким образом они избавятся от тех, кто может свидетельствовать в судах об их преступлениях.

Кроме того, мы ранее информировали, что СБУ разоблачила крымчанку, незаконно депортировавшую в Севастополь тысячу детей.

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