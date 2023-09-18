Перед войной в Херсонской области оборонные рубежи были только "на бумаге" — генерал Соколов

Херсонская область перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину не имела особого статуса. Оборонительные рубежи там были только "на бумаге".

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал генерал-майор Андрей Соколов.

Как отмечается, на ответ журналистов о подготовке к войне, военный ответил:

“Мы всегда готовимся к войне. 23 февраля я получил от своего руководства приказание выйти бригадой и занять оборонительные рубежи. До этого она находилась в готовности на полигоне под Олешками. Она готовилась к обороне, получала боеприпасы, ставились задачи. 23 числа я получил и дал им приказ выйти и занять оборону. Но, к сожалению, они не успели этого сделать», – рассказал Андрей Соколов.

По его словам, подготовленных позиций на этих рубежах не было.

“Этот вопрос также достаточно сложен, потому что Луганская и Донецкая область имели соответствующий статус, там оборудовались оборонные рубежи. Там работали не только силами военных – в каждой области был закреплен какой-то участок, где они оборудовали второй, третий рубеж. Но Херсонская область с 2014 года не имела особого статуса. Эти оборонительные рубежи нужно было оборудовать на чьей-то земле, то есть ее нужно было отчуждать. Такое решение не было принято. Поэтому здесь были такие сложности”, — подчеркнул военный.

Он также добавил, что некоторые отдельные позиции ранее оборудовались в посадках, где земля ничья.

“Я обладал теми силами, которые обустраивал позиции артиллерии и подразделений ПВО. Позиции, которые занимал 137 батальон непосредственно на границе с Крымом, были оборудованы, и мы их совершенствовали постоянно. А оборонительные позиции в глубину были практически только на бумаге”, — сказал Андрей Соколов.

Напомним, что россияне обеспокоены, что ВСУ форсируют Днепр в Херсонской области.