Перед "выборами Путина" РФ усилила репрессии на оккупированных территориях Украины: детали от ГУР

В частности, захватчики пытаются обрубить все возможные каналы связи и доступа к информации, чтобы запугать и установить тотальный контроль местных жителей.

На временно захваченных территориях Украины российские захватчики усиливают давление на местное население в связи с подготовкой к президентским выборам в РФ, а также для выявления противников оккупации.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Россия значительно активизировала маховик запугивания и репрессий на оккупированных территориях Украины в связи с подготовкой к "так называемому избирательному процессу и переизбранию" путина, а также для выявления противников российского порабощения".

Репрессии на оккупированных территориях Украины

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В разведке уточнили, что оккупационные администрации создают ужасающие и невыносимые условия для тех, кто отказывается получать российские паспорта. Людям отказывают в медицинской и социальной помощи, лишают доступа к электроэнергии и водоснабжению.

Отмечается, что в состав российских карательно-репрессивных групп, которые проводят обыски в жилищах жителей оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины, захватчики привлекли специалистов по анализу поведения.

"При осуществлении так называемых "проверок документов" и обысков указанные лица внимательно следят за собственником жилья, создавая дополнительное психологическое давление", — пояснили в ГУР.

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Там также сообщили, что оккупанты пытаются обрубить все возможные каналы связи и доступа к информации, чтобы запугать и установить тотальный контроль за местными жителями.

Например, чтобы получить разрешение и возможность пользоваться мобильным Интернетом, украинцы в оккупации должны обращаться к подконтрольным врагу провайдерам. Работники этих компаний вводят на телефоны людей неизвестные коды, что может свидетельствовать о скрытой установке шпионских программ.

Напомним, российские оккупанты на захваченных территориях Украины возобновили карательные отряды СМЕРШа – организации, которая боролась со шпионами на территориях СССР в период Второй мировой войны.

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