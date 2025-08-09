Передача Донбасса России разрушит стратегическую оборону Украины - ISW

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Передача России всех территорий Донецкой и Луганской областей в обмен на прекращение боевых действий, по оценкам Института изучения войны (ISW), позволила бы оккупационным войскам избежать многолетних боев за ключевые города Донбасса и заставила бы Украину отказаться от стратегического оборонительного рубежа, который формировался с 2014 года.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

ISW анализирует сообщения о вероятных условиях российского диктатора Владимира Путина для достижения перемирия, среди которых — признание контроля РФ над Крымом и Донбассом. Эксперты напоминают, что именно на востоке Украины расположен так называемый «пояс крепостей», который уже более десятилетия является главным препятствием для реализации территориальных планов Кремля.

Этот оборонительный барьер простирается примерно на 50 км вдоль трассы H-20 (Константиновка — Славянск) и включает четыре крупных города и ряд меньших населенных пунктов. Северный участок образуют Славянск и Краматорск — ключевые логистические центры ВСУ. Южная часть состоит из Дружковки, Алексеево-Дружковки и Константиновки.

Строительство оборонительных позиций в этих районах началось после освобождения их от пророссийских формирований весной 2014 года. С тех пор Украина системно укрепляла эти города, инвестируя значительные ресурсы. Провал штурма Славянска в 2022 году и нынешние трудности российских войск лишь подтверждают эффективность этого рубежа.

Сейчас РФ пытается охватить «пояс крепостей» с юго-запада, однако его захват может затянуться на годы и потребует больших потерь. Именно поэтому, отмечает ISW, Путин стремится получить эту территорию путем переговоров, ведь быстрое взятие силой пока невозможно.

Потеря этого оборонительного пояса открыла бы российским войскам путь в Днепропетровскую область, где отсутствуют столь мощные укрепления. Украине пришлось бы срочно возводить новую оборонительную линию вдоль границ Харьковской и Днепропетровской областей, причем местность там хуже подходит для защиты. Это потребовало бы масштабных инвестиций и времени.

Кроме того, продвижение врага на 82 км на запад создало бы благоприятные условия для дальнейшего наступления на соседние районы двух областей. ISW предупреждает: даже если перемирие будет достигнуто, российские войска почти наверняка нарушат его и возобновят боевые действия, если соглашение не будет предусматривать действенных механизмов контроля и гарантий безопасности для Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас видит шанс для заключения мирного соглашениямежду Украиной и Российской Федерацией.

15 августа в американском штате Аляска планируется встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, подтвержденная Кремлем. По данным The Wall Street Journal, Путин выдвинул требования: отвод украинских войск из Донецкой области, «замораживание» фронта, сохранение контроля РФ над Луганском и Крымом.

Axios сообщает, что США, Украина и Европа готовят совместную позицию, опасаясь, что Трамп может согласиться на план Кремля без учета интересов Киева и союзников.