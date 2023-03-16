Передача истребителя F-16: в Воздушных силах рассказали о важности самолетов для Украины

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечает, что истребители F-16 нужны Украине для защиты от вражеских ракетных обстрелов по городам и критической инфраструктуре.

Об этом он сообщил в интервью "24 каналу".

Игнат подчеркнул, что F-16 — самый распространенный в мире самолет своего класса из необходимых Украине. По его словам, такие суда могут стать весомой составляющей общей противовоздушной обороны. А ведь самолеты типа МиГ и Су не могут эффективно сбивать крылатые ракеты и беспилотники. F-16 имеет мощный радар, который помогает эффективно сбивать цели.

"Такие самолеты нам нужны в первую очередь для защиты от террористических ракетных атак России по нашим городам и критической инфраструктуре", — сказал спикер Воздушных сил.

По словам Игната, F-16 доступны в некоторых странах, которые сейчас переопасаются на еще более новые самолеты. Впрочем, разрешение на передачу истребителей должно предоставить Вашингтон. Более того, отметил представитель Воздушных сил, этот вопрос непростой, а потому требует немало времени и согласований. Впрочем, некоторые сдвиги уже есть.

"Наши партнеры последовательны. Думаю, что Украина будет с мощными крыльями, которые помогут нам сохранить как можно больше жизней и деоккупировать наши земли", — добавил он.

Передача Украине истребителей

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина в ближайшие недели может получить от его страны истребители Миг-29. Речь идет о следующих 4-6 неделях. В настоящее время в Польше 28 таких самолетов.

Финляндия рассмотрит возможность предоставления Украине своих истребителей Hornet. Впрочем, правительство страны его сможет согласовать только после того, как Хельсинки получит ранее заказанные для себя современные F-35.

Руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии, конверсии и разоружения Владимир Копчак говорит, что если ВСУ передадут F-16 с вооружением ракет AMRAAM с дальностью 120 км, то тогда истребители смогут выполнять функции противовоздушной обороны.

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