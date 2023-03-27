"Передача Китаем оружия России невозможна": Подоляк об "обнулении" Путина

В ходе встречи с Си Цзиньпинем российский диктатор Путин обнулил страну.

Таково мнение советника Офиса президента Михаила Подоляка в интервью УНИАН.

По словам Подоляка, Россия не является модератором процессов на сегодняшний день.

"Все события, происходящие сегодня в РФ, в том числе связанные с визитами такого уровня, не несут никакой важной нагрузки для глобального политического пространства", — говорит он.

Подоляк добавляет, что Китай, пытающийся войти в глобальный порядок на фоне войны в Украине, делает логистически неверные шаги. По его мнению, для того чтобы Пекин действительно стал одним из сомодераторов послевоенного мира, ему необходимо разговаривать не с Путиным, а только с Украиной.

"Не Путину уже определять, как будут дальше развиваться события. Очевидно, что ни о чем существенном Россия договориться с Китаем не смогла. Пекин точно понимает всю токсичность репутации Москвы, всю стратегическую невыгодность иметь с ней партнерские отношения. Китай также прекрасно понимает, что сейчас РФ находится в очень ослабленном состоянии, которым можно воспользоваться и зациклить ее сырьевые потоки на себе", – добавляет Подоляк.

Советник Офиса президента добавляет, что передача Китаем оружия России невозможна, поскольку китайский лидер прекрасно понимает, что это размен, который не стоит той цены, которую за него придется заплатить.

"Для Китая важны финансовые и технологические рынки европейских и американских стран, и их рынки сбыта. Китай от них фундаментально зависит, но никоим образом не зависит от России. РФ – это не финансы, не кредитный ресурс, не технологический ресурс, и не репутационная гарантия "И российские рынки сбыта с учетом качества потребителя – ничто по сравнению с европейскими и американскими", — отмечает он.

Подоляк рассказал, что во время встречи была продемонстрирована вторичность России.

"А если учитывать психологию поведения Путина, — как он вел себя, как у него дергались руки и ноги постоянно, как он прятал глаза и быстро говорил, — это говорит о том, что он крайне некомфортно чувствует себя перед Си Цзиньпинем. Он понимает, что это, по сути, единственный глобальный лидер, который может обеспечить ему какую-то защиту от чего-либо, но он такого не почувствовал", — добавляет Подоляк.

Он также считает, что Китай выполнил декоративные функции, приехав в Москву. В частности, китайский лидер играет свою игру, связанную не с Россией, а с попыткой Пекина перейти из глобально-экономического государства в глобально-политическое, имеющее право занять ту роль, которую выполняла до начала этой войны Россия. Сейчас РФ за глобальным столом не существует.

"Подготовительная работа идет, она еще не пришла в какой-нибудь финал. Китаю необходимо просто оценить, кто сегодня является модератором процесса, в том числе в Европе. С кем нужно действительно серьезно говорить о природе войны, о рисках, о том, как она должна быть правильно финализирована, чтобы мир получил другую платформу безопасности. И единственным фигурантом для такого разговора является точно не Путин, а только Владимир Зеленский", — резюмировал Подоляк.

Ранее Подоляк рассказал, что россияне продолжают прицельно обстреливать Украину ракеты, в частности попадают в жилые дома. Более того, уже даже не делают вид, что целятся в военные или инфраструктурные объекты.

Читайте также: