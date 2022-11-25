Передача МиГ-29 Украине была сорвана из-за договоренности США и Китая по РФ – Spectator

Страны договорились, что в таком случае Пекин удержит Москву от ядерной атаки.

США сорвали передачу Украине польских истребителей МиГ-29 в марте 2022 года после договоренности Китаем, который пообещал удержать президента РФ Владимира Путина от применения ядерного оружия.

Такую информацию обнародовал британский журналист Оуен Мэтьюз со ссылкой на данные китайских источников, сообщает The Spectator.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай играл решающую, хотя публично малозаметную роль в принятии стратегических решений как в США, так и в стране-агрессоре.

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"Это было тыловое вмешательство, одобренное Пекином, заставившее США сорвать соглашение с Польшей о поставках советских самолетов МиГ-29 украинским ВВС еще в марте", – говорится в статье.

Пекин знал о планах Москвы по войне против Украины, сообщили источники, имеющие давние тесные связи с высшим политическим и военным руководством Китая. Однако Москва представила предстоящую "опперацию" как "ограниченную" и с "возвращением утраченной российской территории и воссоединением РФ в исторических пределах".

"Угрозы Путина о ядерной эскалации 27 февраля встревожили мир, в том числе и китайцев. Поэтому ключевым приоритетом для Пекина было избегание любой ядерной эскалации и содействие достижению прекращения огня", — рассказал источник, регулярно контактирующий с лидерами Народно-освободительной армии.

Так что в Пекине обеспокоились, что может возникнуть новая эскалация после предложения Польши предоставить Украине МиГ-29. В то же время, в США положительно отреагировали на такую инициативу Варшавы, однако уже на следующий день выступили против, отмечается в статье. Все потому, что китайские генералы полагали, что это приведет к эскалации конфликта и призвали Вашингтон предотвратить это.

В то же время, те китайские генералы, которые имели хорошие частные контакты с российскими коллегами, пообещали сделать все возможное, чтобы "обезвредить ядерную угрозу Путина".

Китайский источник сказал, что благодаря этим неофициальным контактам США и Китай договорились, что Штаты остановят соглашение по МиГ-29, а пекинские генералы сделают все возможное, чтобы разрядить ядерные угрозы РФ на оперативном уровне, и это сработало.

"Да, в США решили, что поставки самолетов были бы слишком", – сказал китайский источник.

Напомним, в сентябре экс-помощник министра обороны США по делам международной безопасности и экс-заместитель генсека НАТО Алексадр Вершбоу пояснил, что предоставление Украине МиГ-29 и более совершенной ПВО в начале войны было задержано, так как администрация президента США пыталась найти баланс между предоставлением Киеву необходимых для победы военных инструментов и риска эскалации со стороны России.

По оценкам военного эксперта Петра Черныка, для успешного контрнаступления ВСУ, прежде всего, нужна именно авиация.

В то же время, военный эксперт Олег Жданов в октябре выразил мнение, что зимой в Воздушных силах ВСУ могут появиться американские истребители F-15 или F-16.

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