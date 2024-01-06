Передача Украине истребителей F-16 от Дании сильно задерживается - СМИ

Снабжение современных истребителей F-16 от Дании для украинских Вооруженных сил задерживается. Срок задержки составляет около полугода.

Об этом сообщает издание Berlingske со ссылкой на Министерство обороны Дании.

Отмечается, что якобы не выполнен ряд условий для того, чтобы Украина могла использовать боевые самолеты. К слову, ВСУ должны получить первые шесть истребителей после Нового года. Впрочем, теперь график сдвинулся, а потому поставки предусмотрены на второй квартал 2024-го.

В датском министерстве одним из факторов, влияющих на задержки, называют график учений украинских пилотов. Ведь их расписание зависит от техники и погоды.

"Кроме того, идет работа в международной коалиции ВВС, чтобы обеспечить создание в Украине необходимой материально-технической базы и инфраструктуры", — добавляет ведомство.

Издание пишет, что в Дании проходят обучение шесть украинских пилотов. В этом году Копенгаген отправит еще восемь самолетов F-16, а в 2025-м — еще пять. Будут ли задержаны и эти поставки, пока неизвестно.

Напомним, первая группа украинских пилотов начала обучение на F-16 в Дании. Группа была сформирована из шести опытных украинских боевых пилотов-истребителей.

Кроме того, из Норвегии в Данию прибыли F-16 для обучения украинских пилотов. Приземление норвежских F-16 в Дании "стало важным шагом в постоянной поддержке Украины".

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