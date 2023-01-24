Передача Украине танков Leopard-2: в Германии рассказали, рассмотрят ли запрос Польши

В Германии заявили, что существует процедура, после которой они могут принять решение о передаче танков.

В Германии обещают в срочном порядке рассмотреть запрос Польши о передаче Украине танков Leopard-2.

Об этом сообщает Spiegel.

Представитель немецкого правительства сообщил, что его страна действительно получила запрос от Польши на передачу Украине танков Leopard-2. Он отметил, что это будет "рассмотрено с необходимой срочностью в соответствии с установленными процедурами и руководящими принципами экспорта вооружений".

Министр экономики Германии Кристиан Линднер в комментарии Welt отметил, что существует процедура, которая должна одобрить передачу германских танков другим странам.

"Есть установившаяся процедура. Когда поступает запрос, официальное обращение, тогда в правительстве запускается эта процедура, а затем принимается решение", — сказал Линднер.

Передача танков Leopard-2 Украине: что известно

20 января союзники во время заседания в формате "Рамштайн" не приняли решение о поставках Украине Leopard. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, мол, Берлин готов ускорить передачу танков.

Поэтому Германию начали резко критиковать другие государства. В Польше заявили, что они готовы без участия Германии передать ВСУ современные танки и отправили в правительство этого государства запрос на передачу Украине оружия.

Накануне министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин якобы не против поставок танков в Украину. Но желает увеличения коалиции таких поставщиков.

Читайте также: