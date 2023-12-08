Передача в Россию данных с камер в Украине: в МВД объяснили, действительно ли это возможно

Министерство внутренних дел проверит информацию по расследованию Схем (Радио Свобода) о том, что тысячи камер видеонаблюдения по всей Украине — установленные на улицах городов, на государственных и частных объектах — годами могли передавать данные на серверы в России.

Об этом заявил глава ведомства Игорь Клименко в эфире телемарафона "Единые новости".

Он заверил, что в министерстве проверят информацию, обнародованную журналистами в расследовании.

“Информация, которая была освещена в журналистском расследовании, конечно, нуждается в тщательном исследовании и изучении. И это вопрос не только к специальным службам. Это вопрос к коммунальным службам, которые устанавливали эти камеры”, — сказал Клименко.

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"Конечно, это недопустимо, когда любая камера даже гипотетически может быть подключена и передавать информацию, тем более во время войны, в любую страну", — добавил министр.

Он пообещал, что к комплексной проверке возможного доступа российских спецслужб к данным из украинских камер будут привлечены, в том числе, представители военных администраций.

Впереди у нас очень большая работа, чтобы проверить эту информацию. Еще раз технически вместе с соответствующим техническим персоналом военных администраций посмотреть на эту проблему, — отметил Клименко. — Мы всегда внимательно следим и за расследованиями, и за сообщениями граждан, поэтому в ближайшее время мы дадим общий ответ по поводу дальнейшей технической защиты информации, в том числе, с видеокамер”.

Министр заверил, что в тех системах фиксации, которые администрирует МВД, в том числе на автомобильных дорогах, нет подобных уязвимостей.

В МВД наши технические работники четко говорят, что наша информация не могла попасть на любой сервер другой страны. Система комплексной защиты информации у нас достаточно надежная”, — сказал Игорь Клименко.

Напомним, спецслужбы России, вероятно, годами получали видео с камер наблюдения по всей Украине, работающих на российском программном обеспечении TRASSIR и отправляющих данные на сервер в Москве. Подробнее – в материале.

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