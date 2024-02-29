Передача ВСУ боеприпасов из собственных запасов армии США: у Байдена думают, как это сделать – NYT

Это стало бы промежуточным мероприятием, чтобы ВСУ выиграли время, пока Конгресс не выйдет из многомесячного тупика относительно вопроса дальнейшей помощи Украине.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления экстренной военной помощи Украине за счет собственных запасов американской армии. Этот план сейчас находится на рассмотрении в Белом доме.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на информированных чиновников.

По данным источников NYT, такой шаг мог бы стать краткосрочной мерой, чтобы помочь украинским Вооруженным силам, пока Конгресс не выйдет из многомесячного тупика и не утвердит больший пакет военной помощи Украине.

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"Это то, что, как я знаю, есть на столе", — сказал сенатор-демократ Джек Рид, возглавляющий Комитет по вооруженным силам в Сенате. Недавно вернувшийся из Украины Рид сказал, что поддержит такое промежуточное мероприятие, "чтобы выиграть время".

В настоящее время у Пентагона есть полномочия передать Украине оружие из собственных запасов на общую сумму около 4 миллиардов долларов. Но в декабре иссяк отдельный фонд, за счет которого Пентагон мог сразу пополнять собственные запасы, компенсируя переданное украинцам. С тех пор официальный Вашингтон не решался рисковать готовностью американских военных и лишать их части складских запасов для поддержки Украины.

"Это мышление меняется, главным образом из-за ужаснейшего положения Украины на поле боя. Западные официальные лица и аналитики говорят, что украинские сухопутные силы уступают (российской армии – ред.) по численности личного состава и вооружения, не имеют артиллерии, оружия противовоздушной обороны и других боеприпасов они находятся в, возможно, самом опасном положении со времени первых месяцев войны", – пишет NYT.

Однако некоторые чиновники опасаются, что передача Украине боеприпасов за счет запасов армии США только снизит давление на Конгресс и уменьшит шансы на принятие новой программы долгосрочной помощи Киеву.

Это также подвергло бы администрацию Байдена критике со стороны республиканцев, которые обвинят Белый дом в нанесении ущерба Соединенным Штатам на фоне роста глобальной военной напряженности.

Напомним, издание Bloomberg написало о том, что украинские чиновники обеспокоены тем, что продвижение российских войск может набрать значительные обороты к лету, если союзники Киева не смогут увеличить поставки боеприпасов.

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