Передадут ВСУ: в Харьковской области обнаружили зенитную установку и боеприпасы оккупантов (фото)

Оружие передадут одной из бригад ВСУ.

На деоккупированной территории Харьковской области обнаружили очередной тайник с оружием РФ, который оккупанты не успели забрать во время бегства.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Схрон с оружием оборудовали в лесополосе на территории Великобурлукского района. Там были противотанковые гранаты, разнообразные мины, гранатометы, осколочно-фугасные заряды, ящики с патронами разного калибра, кассетные боеприпасы. Общий вес найденного оружия – более 10 тонн.

Кроме того, оккупанты оставили в лесополосе еще и противотанковую управляемую ракету и зенитную установку "ЗУ-23".

По оперативной информации оружие принадлежало мотострелковому полку 11-го армейского корпуса береговых войск РФ. Все оружие ГБР изъяло и готовит для передачи одной из бригад ВСУ.

В Харьковской области обнаружили зенитную установку и боеприпасы окупантов.

В Харьковской области обнаружили зенитную установку и боеприпасы окупантов.

В Харьковской области обнаружили зенитную установку и боеприпасы окупантов.

В Харьковской области обнаружили зенитную установку и боеприпасы окупантов.

Напомним, в Харьковской области могут объявить эвакуацию людей.

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