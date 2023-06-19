Передает ли России летальное оружие Китай: госсекретарь США дал исчерпывающий ответ

Китай заверил, что не поставлял стране-агрессору России летальное оружие. Китайская сторона заявляет, что не намерена этого делать.

Об этом во время визита в Пекин сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет CNN.

По словам Блинкена, США были рады получить заверения от китайской стороны по поводу нежелания поставлять летальное оружие России.

"Тем не менее нас постоянно беспокоят китайские фирмы — компании, которые могут предоставлять технологии, которые Россия может использовать для продвижения своей агрессии в Украине. И мы попросили китайское правительство быть очень бдительными в этом отношении", — подчеркнул Энтони Блинкен.

Напомним, что госсекретарь США Блинкен встретился с главой КНР Си Цзинпином.

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