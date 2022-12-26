Передал ли Иран России баллистические ракеты для ударов по Украине: в разведке ответили

Китай тоже не передал России никакого вооружения и не планирует, сообщил Буданов.

В военной разведке сообщили, что на данный момент Иран не продал России ни одной баллистической ракеты, хотя Москва просит Тегеран.

Об этом глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию LIGA.net.

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"Все уже видели и слышали эти летающие "мопеды". Кто-то может даже чувствовал на себе. Эти дроны были переданы. Пойдут ли они дальше (речь идет о ракетах — ред.) – вопрос открытый. Все работают над тем, чтобы этого не произошло". И сам Иран понял, что так просто передать это России — это не воспринимается миром.Даже тем миром, с которым они привыкли нормально общаться. Они пытаются приобрести у них боеприпасы и хотят, чтобы иранцы продали баллистические ракеты. Но ни одной ракеты Иран так и не передал", — сказал он.

По словам Буданова, кроме беспилотников Shahed-136 и Shahed-131, Иран продавал России Mohajer-6. Он похож на Bayraktar по тактико-техническим характеристикам.

Относительно Китая, Буданов сообщил, что Пекин никакого вооружения России тоже не передал и не планирует.

Усиление сотрудничества между РФ и Ираном

Иран продает РФ вооружение для атак по Украине. Речь идет о беспилотниках. По последним данным, Россия закупила у Тегерана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136, которые получает траншами.

Напомним, руководитель израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа заявил, что Иран намерен расширить поставки передового оружия РФ. Впрочем, Тегеран пытается прятать свою деятельность под занавесом секретности, поскольку понимает последствия.

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