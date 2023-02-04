"Передал полиции цифровые материалы": в Норвегии продолжат допрашивать беглеца ЧВК "Вагнер"

Бывший командир одного из подразделений наемников ЧВК "Вагнер" попросил политическое убежище в Норвегии.
Полиция Норвегии продолжит допрашивать сбежавшего из РФ в Норвегию экс-командира ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева.
Об этом пишет Reuters.
Полиция Норвегии сообщила, что Медведев передал некоторые цифровые материалы правоохранителям. Пока материалы находятся на экспертизе.
Медведев остается свидетелем и не обязан общаться со следователями, его не подозревают ни в чем, кроме незаконного пересечения границы.
В полиции также приняли меры безопасности по отношению к Медведеву, речь, вероятно, может идти об усиленной охране "вагнеровца".
Что известно о побеге бывшего "вагнеровца" Медведева
В декабре прошлого года бывший командир одного из подразделений ПИК "Вагнер" Андрей Медведев дезертировал и опубликовал видео об издевательствах бойцов. Андрей Медведев участвовал в боях под Бахмутом и был командиром бывшего узника Евгения Нужина, которого "вагнеровцы", вероятно, убили кувалдой после возвращения из украинского плена.
Медведев уверяет, что за ним охотится руководство ПИК "Вагнер" и российские спецслужбы, потому что он может дать показания об этой частной военной кампании.
Медведев заявил, что боится экстрадиции в Украину, потому что его могут обменять на украинских защитников.
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