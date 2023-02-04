"Передал полиции цифровые материалы": в Норвегии продолжат допрашивать беглеца ЧВК "Вагнер"

Бывший командир одного из подразделений наемников ЧВК "Вагнер" попросил политическое убежище в Норвегии.

Полиция Норвегии продолжит допрашивать сбежавшего из РФ в Норвегию экс-командира ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева.

Об этом пишет Reuters.

Полиция Норвегии сообщила, что Медведев передал некоторые цифровые материалы правоохранителям. Пока материалы находятся на экспертизе.

Медведев остается свидетелем и не обязан общаться со следователями, его не подозревают ни в чем, кроме незаконного пересечения границы.

В полиции также приняли меры безопасности по отношению к Медведеву, речь, вероятно, может идти об усиленной охране "вагнеровца".

Что известно о побеге бывшего "вагнеровца" Медведева

В декабре прошлого года бывший командир одного из подразделений ПИК "Вагнер" Андрей Медведев дезертировал и опубликовал видео об издевательствах бойцов. Андрей Медведев участвовал в боях под Бахмутом и был командиром бывшего узника Евгения Нужина, которого "вагнеровцы", вероятно, убили кувалдой после возвращения из украинского плена.

Медведев уверяет, что за ним охотится руководство ПИК "Вагнер" и российские спецслужбы, потому что он может дать показания об этой частной военной кампании.

Медведев заявил, что боится экстрадиции в Украину, потому что его могут обменять на украинских защитников.

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