Передала координаты, чтобы враг ракетами обстрелял защитников Украины: в Донецкой области задержали предательницу

В Донецкой области сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области задержали предательницу.
Женщина передала боевикам "ДНР" информацию о расположении ВСУ и складе с боеприпасами. В дальнейшем враг планировал ракетами обстрелять украинских защитников.
Об этом сообщили в СБУ Ивано-Франковской области.
Жительница Покровского района Донецкой области передала боевику ДНР информацию о расположении позиций ВСУ и склада с оружием. В дальнейшем оккупанты и боевики планировали ракетами обстрелять украинских защитников.
Подразделение ВСУ вовремя получило информацию о возможном ракетном ударе и успел передислоцироваться. Однако жительница Донбасса также успела предупредить оккупантов.
"Сотрудники Управления СБУ в Ивано-Франковской области задержали информаторку у нее дома. Во время обыска изъят мобильный телефон, через который происходило общение с боевиком вражеской армии", — говорится в сообщении.
Женщину задержали правоохранители. Ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ВСУ отразили враждебное наступление вблизи Марьинки и Шевченко.
Читайте также:
- Ядерный терроризм на ЗАЭС: что именно заменяли российские оккупанты
- Планировали убийства министра обороны и руководителя военной разведки: СБУ задержала киллеров из спецслужб РФ (фото, видео)
- Оккупанты из ствольной артиллерии нанесли удар по Днепропетровщине: россияне полностью разрушили лицей