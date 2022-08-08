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Передала координаты, чтобы враг ракетами обстрелял защитников Украины: в Донецкой области задержали предательницу

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Передала координаты, чтобы враг ракетами обстрелял защитников Украины: в Донецкой области задержали предательницу

В Донецкой области сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области задержали предательницу.

Женщина передала боевикам "ДНР" информацию о расположении ВСУ и складе с боеприпасами. В дальнейшем враг планировал ракетами обстрелять украинских защитников.

Об этом сообщили в СБУ Ивано-Франковской области.

Жительница Покровского района Донецкой области передала боевику ДНР информацию о расположении позиций ВСУ и склада с оружием. В дальнейшем оккупанты и боевики планировали ракетами обстрелять украинских защитников.

Подразделение ВСУ вовремя получило информацию о возможном ракетном ударе и успел передислоцироваться. Однако жительница Донбасса также успела предупредить оккупантов.

"Сотрудники Управления СБУ в Ивано-Франковской области задержали информаторку у нее дома. Во время обыска изъят мобильный телефон, через который происходило общение с боевиком вражеской армии", — говорится в сообщении.

Женщину задержали правоохранители. Ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ВСУ отразили враждебное наступление вблизи Марьинки и Шевченко.

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