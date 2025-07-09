ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
129
Время на прочтение
1 мин

Передавал локации украинских военных на Харьковщине: СБУ задержала 22-летнего информатора

Харьковчанин был задержан за сотрудничество с российскими спецслужбами. Он передавал врагу данные о расположении украинских войск вблизи Изюма.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Передавал локации украинских военных через мессенджер

Передавал локации украинских военных через мессенджер.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове 22-летнего работника аграрного предприятия, который передавал российским спецслужбам координаты позиций сил обороны на Изюмском направлении.

Детали рассказали в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, мужчина начал сотрудничество с врагом после контакта через Telegram-канал с предложениями "легкого заработка". После вербовки он получал задания от кураторов – проверять конкретные локации и отправлять отчеты с точными координатами.

Под видом поездок по региону информатор фиксировал расположение украинских войск и наносил пометки на Google Maps. Собранные данные передавал через анонимный чат в мессенджере. По предварительным данным, эти координаты могли быть использованы для подготовки вражеских обстрелов и штурмов в Харьковской области.

Злоумышленник был задержан по месту жительства. Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с поличным с врагом.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины – несанкционированное распространение информации о расположении или перемещении ВСУ. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

СБУ завершила досудебное расследование, дело передано в суд.

Операция была проведена контрразведчиками СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ задержала в Сумской области агента ФСБ — бывшего военнослужащего, который после увольнения со службы 2023 года согласился на сотрудничество с российской разведкой.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie