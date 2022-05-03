На Харьковщине обнаружили подозреваемых в государственной измене: сдавали украинских ветеранов оккупантам

В Харьковской области выявили двух человек, подозреваемых в государственной измене.
Они являются жителями временно оккупированного села Волохов Яр Чугуевского района.
Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
Как стало известно, два местных жителя оказывали помощь военным РФ в проведении подрывной деятельности против Украины. Староста Волохово-Ярского старостинского округа передавал российским оккупантам данные о лицах, участвовавших в АТО и ООС, а также гражданах с активной проукраинской позицией.
“Указанные лица агитируют местное население содействовать оккупантам, а также обеспечивают войска РФ материальными ресурсами: продуктами, жилыми помещениями, спецтехникой и материалами для строительства. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении двум лицам по факту государственной измены”, — отметили в пресс-службе прокуратуры области.
Напомним, что Вооруженные силы Беларуси усиливают украино-белорусскую границу.
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