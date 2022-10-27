Передавал оккупантам молочную продукцию: в Харьковской области СБУ задержала депутата-предателя

СБУ задержала в Харьковской области депутата-коллаборанта. Мужчина во время оккупации одним из первых начал работать с россиянами и обеспечивал их продовольствием.

Служба безопасности задержала на Харьковщине местного депутата, который сотрудничал с оккупантами и снабжал их продовольствием.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, предателем оказался депутат Купянского районного совета, добровольно пошедший на сотрудничество с оккупантами и организовавший им оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия.

"Вступая в должность генерального директора местного молочно-консервного комбината, он "перестроил" его работу в пользу страны-агрессора после захвата части региона. Для этого чиновник осуществил "перерегистрацию" акционерного общества в так называемой "налоговой службе" оккупационной администрации. Затем открыл счета в одном из российских банков и перевел все расчетные операции компании в рубли", – рассказали в СБУ.

Захватчикам он в промышленных объемах передавал молочную продукцию. Сейчас он поставлен в известность о подозрении по статье "пособничество государству-агрессору". Мужчина находится под стражей.

Напомним, что на Херсонском направлении ВСУ сбили вертолет и штурмовик россиян.

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