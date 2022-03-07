Передавал врагу информацию и распространял фейки: на Закарпатье задержали агента ФСБ

Вместе с ним задержали и его сожительницу.

На Закарпатье был разоблачен и задержан агент ФСБ РФ и его сожительница.

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Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Как говорится, диверсанты собирали и передавали врагу информацию об общественно-политических и экономических процессах в Украине. Также с началом вторжения российских оккупантов в Украину агент ФСБ должен был распространять фейковую информацию об "изгнании националистических группировок ради спасения крупных городов". Также он должен был публично критиковать тех, кто покидал свои дома и уезжал за границу.

Сожительница агента ФБС предоставляла свои банковские счета для того, чтобы получать денежное вознаграждение.

"При процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры уведомлено о подозрении гражданина Российской Федерации и его сожительницы в пособничестве в действиях, совершенных с целью захвата государственной власти (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемых задержали в одном из населенных пунктов Мукачевского района. В настоящее время они заключены под стражу без права внесения залога.

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