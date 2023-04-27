Передавала оккупантам данные о полке "Азов": СБУ разоблачила должностную Полтавского райсуда

Служба безопасности Украины разоблачила главу Полтавского райсуда. Женщина работала на российскую ФСБ и передавала данные о защитниках Мариуполя.

СБУ разоблачила женщину, которая была председателем Полтавского райсуда и помогала российским оккупантам. Она передавала им данные о защитниках Мариуполя.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, российским оккупантам помогала глава Полтавского районного суда. Ее ФСБ завербовала для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

Что интересно, на окупантов женщина сама "вышла" в начале полномасштабного вторжения. В это время она находилась в Бердянске, где работала судьей в горрайонном суде.

После захвата южного города женщина добровольно осталась на временно оккупированной части Запорожской области. Там она познакомилась с представителем ФСБ и дала ему согласие на негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора. Установлено, что в конце марта прошлого года она передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназа "Азов2" из Мариуполя в район Мангуша. Тогда по ее наводке захватчики пытались выявить местонахождение украинских военных», — рассказали в пресс-службе СБУ.

Женщина также призвала других работников суда поддержать российских окупантов и сотрудничать с ними. Если слышала возражения – "сдавала" людей в российские карательные органы.

“Однако летом прошлого года чиновник выехала на подконтрольную Украине территорию, где впоследствии устроилась в Полтавский райсуд. Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу и поэтапно задокументировали преступные действия. На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Сейчас решается вопрос об отстранении фигурантки от должности и избрании меры пресечения – содержании под стражей”, — добавили в СБУ.

Напомним, что российские оккупанты не только пытают украинских военнопленных, но и жестоко убивают их после допросов. В частности, им перерезают горло.

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