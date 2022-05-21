Передавали данные о ВСУ оккупантам: в Николаевской области поймали предателей

Передавали данные о ВСУ оккупантам: в Николаевской области поймали предателей

В Николаевской области арестовали четырех агентов РФ, которые собирали информацию о последствиях обстрелов дислокации ВСУ, военной техники и личных данных украинских защитников и передавали их куратору.

Правоохранители ищут куратора российских агентов, чтобы привлечь его к ответственности. В настоящее время идет досудебное расследование.

Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура.

Житель Херсона создал агентурную сеть и завербовал четырех николаевцев. Одна женщина собрала информацию о местах дислокации военнослужащих ВСУ, которую передала организатору, арендовала на собственное имя квартиру для диверсионно-разведывательной группы.

Еще одна женщина с марта по май систематически собирала и передавала данные о дислокации и перемещении ВСУ, последствиях российских обстрелов гражданских и военных объектов, остальную информацию о военной ситуации в Николаеве.

Сотрудница Николаевской областной станции переливания крови направила организатору сети фото документа с персональными данными 71 военного, а ее муж добывал информацию о расположении подразделений украинских защитников и их координатах.

Подозреваемым в государственной измене и несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении ВСУ избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, СБУ обезвредила вражескую агентуру, собиравшую разведданные об оборонных рубежах украинских войск и дислокацию самолетов ВСУ.

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