Передавали данные об ВСУ, чтобы туда прилетели ракеты: в Николаеве разоблачили полицейского и его жену

В Николаеве задержан работник правоохранительных органов и его жена.

Супруги собирали информацию о местах дислокации ВСУ, после чего россияне обстреливали их ракетами.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Женщина, выгуливая собаку, собирала информацию о местах пребывания украинских защитников и передавала данные российским оккупантам. После этого захватчики ракетами обстреливали эти места. Также она предоставляла данные о результатах и последствиях обстрелов российскими военными гражданских и военных объектов.

"Ее муж, являясь действующим работником правоохранительного органа, через телеграмм-каналы пророссийской направленности собирал и передавал жене информацию о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований с указанием конкретных координат их позиций", — говорится в сообщении.

Супруги разоблачили в мае. Им инкриминируется государственная измена и несанкционированное распространение информации о движении, перемещении и размещении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 111 и ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Продолжается следствие.

Напомним, ВСУ на юге Украины уничтожили три пункта управления, радиолокационную станцию и два района сосредоточения оккупантов.

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