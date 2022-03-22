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Передавали информацию оккупантам: в Винницкой области задержали диверсионную группу

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Передавали информацию оккупантам: в Винницкой области задержали диверсионную группу

pixabay.com

Мужчины информировали врага.

Диверсионную группу, которая собирала и передавала информацию российским военным, правоохранители задержали в Гайсинском районе Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Пятеро переселенцев из Харьковской области поселились в одном из населенных пунктов Гайсинщины. Они постоянно были на связи с российскими военными и передавали собранную информацию. 20 марта полицейские задержали мужчин.

В доме, где они проживали, нашли и изъяли компьютерную технику, средства связи и другие приборы для отправки сведений. Мужчин передали соответствующим спецслужбам, говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области задержали россиянина, который собирал информацию о боевых позициях.

Ранее стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции помогает СБУ выявлять коллаборантов и сформировало базу данных потенциальных предателей Украины. В списке – 245 человек.

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