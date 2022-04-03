Передавали информацию врагу и пытали украинцев: СБУ разоблачила коллаборантов в четырех областях Украины

Передавали информацию врагу и пытали украинцев: СБУ разоблачила коллаборантов в четырех областях Украины

Российских диверсантов обнаружили на юге, востоке и западе Украины.

СБУ в нескольких областях разоблачила коллаборантов и российских агентов, работавших на вражескую разведку и готовивших диверсии на территории Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

В Херсонской области Украинская спецслужба установила коллаборанта, который помогал захватчикам похищать украинских патриотов и участвовал в пытках незаконно задержанных местных жителей.

Украинская спецслужба установила коллаборанта, который помогал захватчикам похищать украинских патриотов и участвовал в пытках незаконно задержанных местных жителей. Во Львовской области: контрразведчики СБУ задержали вражеского агента, собиравшего разведывательную информацию в западных областях Украины.

контрразведчики СБУ задержали вражеского агента, собиравшего разведывательную информацию в западных областях Украины. В Донецкой области: разоблачен житель Первомайского, который поставлял разведку российской артиллерии данными о позициях и перемещениях подразделений ВСУ.

разоблачен житель Первомайского, который поставлял разведку российской артиллерии данными о позициях и перемещениях подразделений ВСУ. В Ровенской области: по материалам СБУ к 13 годам тюрьмы приговорен агент ФСБ, который готовил диверсии на объекте критической инфраструктуры региона.

Напомним, Вооруженные силы Украины сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-24, а также две крылатые ракеты войск РФ.

Читайте также: