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Передавали информацию врагу и пытали украинцев: СБУ разоблачила коллаборантов в четырех областях Украины

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Передавали информацию врагу и пытали украинцев: СБУ разоблачила коллаборантов в четырех областях Украины

Российских диверсантов обнаружили на юге, востоке и западе Украины.

СБУ в нескольких областях разоблачила коллаборантов и российских агентов, работавших на вражескую разведку и готовивших диверсии на территории Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

  • В Херсонской области Украинская спецслужба установила коллаборанта, который помогал захватчикам похищать украинских патриотов и участвовал в пытках незаконно задержанных местных жителей.
  • Во Львовской области: контрразведчики СБУ задержали вражеского агента, собиравшего разведывательную информацию в западных областях Украины.
  • В Донецкой области: разоблачен житель Первомайского, который поставлял разведку российской артиллерии данными о позициях и перемещениях подразделений ВСУ.
  • В Ровенской области: по материалам СБУ к 13 годам тюрьмы приговорен агент ФСБ, который готовил диверсии на объекте критической инфраструктуры региона.

Напомним, Вооруженные силы Украины сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-24, а также две крылатые ракеты войск РФ.

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