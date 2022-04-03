Передавали информацию врагу и пытали украинцев: СБУ разоблачила коллаборантов в четырех областях Украины

Российских диверсантов обнаружили на юге, востоке и западе Украины.
СБУ в нескольких областях разоблачила коллаборантов и российских агентов, работавших на вражескую разведку и готовивших диверсии на территории Украины.
Об этом сообщили в СБУ.
- В Херсонской области Украинская спецслужба установила коллаборанта, который помогал захватчикам похищать украинских патриотов и участвовал в пытках незаконно задержанных местных жителей.
- Во Львовской области: контрразведчики СБУ задержали вражеского агента, собиравшего разведывательную информацию в западных областях Украины.
- В Донецкой области: разоблачен житель Первомайского, который поставлял разведку российской артиллерии данными о позициях и перемещениях подразделений ВСУ.
- В Ровенской области: по материалам СБУ к 13 годам тюрьмы приговорен агент ФСБ, который готовил диверсии на объекте критической инфраструктуры региона.
Напомним, Вооруженные силы Украины сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-24, а также две крылатые ракеты войск РФ.
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