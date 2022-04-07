Передавали России информацию о передвижении ВСУ: в Донецкой области разоблачили трех коллаборантов

Передавали России информацию о передвижении ВСУ: в Донецкой области разоблачили трех коллаборантов

Колаборантов задержали и сообщили о подозрении.

В Донецкой области разоблачили трех коллаборантов, которые передавали врагу информацию о передвижении Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

В марте 2022 года жители Бахмутского, Краматорского и Волновахского района передавали врагу информацию о передвижении ВСУ, размещении блокпостов и перемещении техники.

"На выполнение поставленных задач подозреваемые посылали оккупантам через мессенджер Telegram голосовые сообщения и скриншоты Google-карты с сделанными собственноручно метками указанных локаций. Полученная информация использовалась вооруженными силами РФ во время военной агрессии на территории Украины", — говорится в сообщении.

Колаборантам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также к ним применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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