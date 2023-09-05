Перегнал российский вертолет в Украину: пилот из РФ может вступить в ряды ВСУ и получить гражданство

Правительство нашего государства пообещало ему и его семье безопасность, выплаты и новые документы.

Российский пилот Максим Кузьминов, проведший спецоперацию и перегнавший вертолет Ми-8 из России в Украину, рассматривает возможность присоединиться к ВСУ.

Об этом российский военный заявил на закрытой пресс-конференции в Киеве.

"Максим сейчас – свободный человек в свободной стране. Насколько известно, есть размышления о намерении присоединиться к сектору безопасности и обороны Украины и дальше противодействовать российской военной агрессии на этой войне", – отметил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Сам российский военный подтвердил, что хотел бы присоединиться к украинской армии.

"В дальнейшем хочу связать жизнь с авиацией. Поступило предложение остаться здесь, я рассмотрю", – отметил российский пилот.

Он также добавил, что правительство нашего государства пообещало ему и его семье безопасность, выплаты и новые документы. Сам же пилот хочет приобрести украинское гражданство.

Напомним, что Зеленский побывал на Бахмутском направлении и наградил военных.

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