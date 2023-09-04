Перегнал в Украину вертолет Ми-8: российский летчик впервые заговорил и обратился к гражданам РФ

Российского летчика, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8 зовут Максим Кузьминов. Он рассказал, что поступил так, поскольку считает войну против Украины геноцидом и не одобряет действия своих сограждан.

Об этом говорится в документальном фильме "Сбитые летчики России".

Украинская разведка провела успешную спецоперацию под кодовым названием "Синица", в ходе которой российский летчик перегнал в Украину вертолет Ми-8АМТШ.

Летчика зовут Максим Кузьминов, ему 28 лет. Его воинское звание капитан, служил он командиром вертолета в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации государства-агрессора — в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации в Приморском крае РФ.

Кузьминов рассказал, что связался с военной разведкой Украины и описал свою ситуацию. Ему было предложено гарантия безопасности, денежная компенсация и новые документы. Спецоперация была засекреченной, благодаря чему удалось успешно перелететь на территорию Украины и приземлиться.

"Я понял, что нахожусь рядом с границей, то есть я передал свое местонахождение. Перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. Никто не знал, что со мной. Пожалуй, дней 3-4 никто не понимал, что произошло. Перелетел успешно, приземлился", ― сказал российский пилот.

Российский вертолет Ми-8, перегнанный в Украину

Российский офицер заявил, что решил сдаться, поскольку не поддерживал войну против Украины и считал такие действия геноцидом.

"То, что сейчас происходит — это просто геноцид украинского народа: как украинского, так и российского. Основа моего поступка в том, чтобы не содействовать этим преступлениям. Я прекрасно знаю, чем это закончится: Украина однозначно победит в этой войне просто потому, что народ очень сплотился. Весь мир помогает, потому что понимает, что, прежде всего, надо ценить человеческую жизнь", — сказал он.

Кузьминов также обращается к своим другим коллегам, чтобы они поступали так же, как он.

"Вы нисколько не пожалеете. Вы просто откроете для себя мир красок. И запомните: вы просто многого не знаете, вы не видели, как живут другие люди. Когда вы действительно что-нибудь откроете, то свое мнение измените коренным образом", — сказал он.

Напомним, ГУР впервые показало российского пилота, похитившего Ми-8 и перешедшего на сторону Украины.

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