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Перегороры с делегацией РФ в Беловежской Пуще опасны для Украины - Данилов

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Перегороры с делегацией РФ в Беловежской Пуще опасны для Украины - Данилов

Фото: facebook.com

Секретарю СНБО непонят выбор места для переговоров.

Переговоры между украинской и российской делегациями, которые по неподтвержденной информации должны состояться в Беловежской Пуще, опасны для нашего государства.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе телемарафона.

"Сейчас есть процессы переговоров. Я могу сказать, что они очень опасны для нашей страны. Если кто-то считает, что можно провести переговоры и сдать нашу страну, они глубоко ошибаются. Это очень опасный процесс. Мне очень не нравится то, что это происходит непосредственно в Беловежской Пуще. Я не знаю, что это за профессиональный человек, который придумал, что они именно там должны происходить. Это очень опасно для нашей страны", — сказал Данилов.

В то же время, секретарь СНБО заверил, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни другие представители военно-политического руководства страны, ни украинский народ не предадут свое государство.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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