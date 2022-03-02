Перегороры с делегацией РФ в Беловежской Пуще опасны для Украины - Данилов

Секретарю СНБО непонят выбор места для переговоров.

Переговоры между украинской и российской делегациями, которые по неподтвержденной информации должны состояться в Беловежской Пуще, опасны для нашего государства.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе телемарафона.

"Сейчас есть процессы переговоров. Я могу сказать, что они очень опасны для нашей страны. Если кто-то считает, что можно провести переговоры и сдать нашу страну, они глубоко ошибаются. Это очень опасный процесс. Мне очень не нравится то, что это происходит непосредственно в Беловежской Пуще. Я не знаю, что это за профессиональный человек, который придумал, что они именно там должны происходить. Это очень опасно для нашей страны", — сказал Данилов.

В то же время, секретарь СНБО заверил, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни другие представители военно-политического руководства страны, ни украинский народ не предадут свое государство.