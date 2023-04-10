Переговорная кабина Путина: кого так сильно опасается кремлевский диктатор

Для Путина в каждую командировку ФСОшники возят переговорную кабину, которая вроде бы позволяет ему "избегать прослушки".

Об этом в эфире телеканала FREEDOM рассказал экс-депутат Госдумы РФ, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

Как сообщил бывший капитан ФСО Глеб Каракулов в эксклюзивном интервью "Центру досье", переговорная кабина выглядит кубом, высотой в 2,5 метра. Внутри есть рабочее место с телефоном, по которому можно спокойно говорить. Похожие кабинеты есть у Путина и других городов.

“Три одинаковых кабинета – это для того, чтобы путать следы среди своих. Больше всего он боится своего ближайшего окружения. Ему не так страшен народ, ведь он продавливается армией в 1,2 млн человек. Элита, которая находится рядом с ним, все видит. Он понимает, что ее не проведешь, не расскажешь сказки о том, что они воюют со всем НАТО и тому подобное. Они прекрасно понимают ситуацию и сейчас его еще терпят, потому что, во-первых, не знают, какой может быть выход; во-вторых, они, возможно, надеются, что все как-то "рассосется". Пока они, может быть, не до конца убеждены, что потеряно абсолютно все. Как только к ним придет это понимание, я жду элит активизации действий”, — отметил Гудков.

Напомним, что Лукашенко рассказал о тайной договоренности с Путиным в Кремле.

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