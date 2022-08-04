"Переговоров не будет": Арестович сделал резкое заявление о возможности договориться с РФ

Арестович считает, что РФ хочет принудить Украину к мирному плану для передышки перед очередным наступлением.

Когда из РФ раздаются голоса о мирных переговорах, это значит, что у них большие проблемы на фронте.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, эти предложения могут звучать угрозами, жестами доброй воли, "единственным выходом", но это первые строки в капитуляции.

"Посмотрите на характер этих предложений. Это путинская капитуляция. Он признаются, что не в состоянии продолжать боевые действия. Они Бахмут, Славянск и Краматорск не могут взять, не то что Киев", – отметил Арестович.

Советник ОП считает, что Украина может пойти на переговоры, когда будет диктовать условия.

"Шрёдер заговорил о мирных переговорах. Лавров периодически заявляет, что Россия всегда настроена мирные переговоры. Каждый раз это звучит из какой-то экзотической страны, когда у армии РФ не выходит выполнить поставленную задачу. Дело в том, что поставленные задачи они не могут выполнить по умолчанию. Они давят, концентрируются, куда-то там наступают, но решить стратегические задачи военным путём не могут. И отступить не могут", – говорит он.

Арестович считает, что РФ хочет принудить Украину к мирному плану для передышки перед очередным наступлением.

"Прилетят новые "химарсы" на голову всем любителям переговоров. Переговоров не будет. Они хотят переговоров, потому что боятся нашего успеха", – пожытожил представитель ОП.

Ранее Алексей Арестович сообщил, что настоящее наступление РФ будет не на Донбассе.

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