"Переговоры были плодотворными": Зеленский рассказал о визите президентов Польши, Литвы, Латвии, Эстонии в Киев

В Киев прибыли президенты четырех государств – друзей Украины.

Сегодня, 13 апреля, был полезен день для нашего государства, для нашей защиты от российского нападения.

Об этом во время обращения к украинскому народу сообщил Владимир Зеленский.

"В Киев прибыли президенты четырех государств – друзей Украины. Тех, кто помогает нам с первых дней. Кто не колебался – давать ли нам оружие. Кто не сомневался – вводить ли санкции. И кто сейчас на уровне Европейского Союза продвигает более жесткий санкционный пакет против Российской Федерации. Польша, Литва, Латвия, Эстония. Был очень рад встретиться с президентами сегодня. Переговоры были плодотворными", – рассказал Зеленский.

Он добавил: "Важно, что президенты посетили Бородянку в Киевской области, где собственными глазами увидели, что наделали щккупанты. Для президентов – это еще один аргумент, чтобы жестче настаивать на реально ощутимых санкциях против России".

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что видел по телевидению разрушения в Украине в результате войны, но когда увидел все своими глазами, то ему было сложно в это поверить.

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