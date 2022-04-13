"Переговоры были плодотворными": Зеленский рассказал о визите президентов Польши, Литвы, Латвии, Эстонии в Киев

В Киев прибыли президенты четырех государств – друзей Украины.
Сегодня, 13 апреля, был полезен день для нашего государства, для нашей защиты от российского нападения.
Об этом во время обращения к украинскому народу сообщил Владимир Зеленский.
"В Киев прибыли президенты четырех государств – друзей Украины. Тех, кто помогает нам с первых дней. Кто не колебался – давать ли нам оружие. Кто не сомневался – вводить ли санкции. И кто сейчас на уровне Европейского Союза продвигает более жесткий санкционный пакет против Российской Федерации. Польша, Литва, Латвия, Эстония. Был очень рад встретиться с президентами сегодня. Переговоры были плодотворными", – рассказал Зеленский.
Он добавил: "Важно, что президенты посетили Бородянку в Киевской области, где собственными глазами увидели, что наделали щккупанты. Для президентов – это еще один аргумент, чтобы жестче настаивать на реально ощутимых санкциях против России".
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что видел по телевидению разрушения в Украине в результате войны, но когда увидел все своими глазами, то ему было сложно в это поверить.
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