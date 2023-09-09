Переговоры между РФ и Украиной: Волкер назвал два условия, при которых они могут состояться

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подчеркнул, что мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны, потому что именно Кремль не хочет их. Волкер обратился к тем, кто говорит, что Украине нужно вести переговоры: "с кем вы собираетесь вести переговоры?"

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Курт Волкер также рассказал, что могло бы изменить позицию России касательно переговоров с Украиной.

"Путин заинтересован в том, чтобы уничтожить Украину, захватить ее. Он сделал свою политическую ставку на это. Что могло бы изменить ориентацию России, так это, во-первых, смена Владимира Путина на другого лидера. А во-вторых, если россияне испытают поражение и для России станет понятно, что они не могут продолжать войну, тогда для них появится возможность прийти к какому-то переговорному урегулированию, окончательному выводу войск и формированию мирной границы, но до тех пор я не вижу, о чем можно вести переговоры, пока Россия не хочет этого делать", – резюмировал он.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, есть ли смысл мирных переговоров с Россией.

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