Переговоры между Украиной и Россией: что на них будет влиять и когда можно ожидать завершения

На переговорный процесс между Украиной и Россией будет влиять ситуация на фронте, в тылу и так далее. Вероятно, завершение переговоров ожидается в конце 2025 года.

Об этом в эфире "Новости.Live" сказал военный ВСУ.

Россияне будут хотеть диктовать собственные условия

Враг медленно продвигается в Донецкой области, но он истощен. Оккупанты пытаются давить, чтобы на переговорах диктовать условия. Например, чтобы мы отдали 4 области, которые Россия считает своими по конституции. Вместо этого ВСУ готовят контрудары, контрнаступления, возвращают инициативу.

Как отметил Сазонов, следует понимать, что переговоры не будут скорыми. Стороны не сядут за стол и до вечера не скажут нам: "Финиш". Переговоры будут продолжаться долго, тяжело. На это повлияют сразу несколько факторов: ситуация с партнерами, ситуация в мире, ситуация на фронте, ситуация в экономике, ситуация в тылу.

"Мы воюем, сдерживаем врага. Сугубо в обороне войну не выиграть, поэтому готовим контрудары, контрнаступления, чтобы перехватывать инициативу. Бьем по враждебным объектам, по НПЗ, нефтебазам, предприятиям", — заметил военный.

В свою очередь, враг также наносит удары по украинским городам, чтобы деморализовать людей. Он непрерывно атакует объекты энергетики, пытаясь погрузить Украину во тьму. Но у него ничего не выходит.

"Сейчас стартовые позиции не имеют никакого отношения к позициям, которые будут в конце переговоров. Я считаю, что это все-таки конец 2025 года", — подытожил Сазонов.

Напомним, США не будут вести переговоры об Украине без самой Украины. Более того, несмотря на все информационные конфликты между Соединенными Штатами и ЕС синхронизация позиций относительно Восточной Европы и Украины, а также финала войны абсолютно точно будет между Европой, США и Украиной.

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