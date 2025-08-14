Переговоры на Аляске: будет ли прекращение огня Трамп ответил

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможности добиться соглашения о немедленном прекращении огня по итогам встречи с Путиным.

Об этом глава Белого дома сообщил в разговоре с Fox News.

«Я не думаю, что мы можем достичь немедленного прекращения огня», — сказал он.

Ранее в Кремле сообщили, что на саммите в Аляске не предусмотрено подписание документов.