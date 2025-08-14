ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
167
Время на прочтение
1 мин

Переговоры на Аляске: будет ли прекращение огня Трамп ответил

Трамп подчеркнул, что его, прежде всего, интересует «немедленное достижение мирного соглашения».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможности добиться соглашения о немедленном прекращении огня по итогам встречи с Путиным.

Об этом глава Белого дома сообщил в разговоре с Fox News.

«Я не думаю, что мы можем достичь немедленного прекращения огня», — сказал он.

Ранее в Кремле сообщили, что на саммите в Аляске не предусмотрено подписание документов.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie