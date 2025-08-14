- Дата публикации
Переговоры на Аляске: будет ли прекращение огня Трамп ответил
Трамп подчеркнул, что его, прежде всего, интересует «немедленное достижение мирного соглашения».
Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможности добиться соглашения о немедленном прекращении огня по итогам встречи с Путиным.
Об этом глава Белого дома сообщил в разговоре с Fox News.
«Я не думаю, что мы можем достичь немедленного прекращения огня», — сказал он.
Ранее в Кремле сообщили, что на саммите в Аляске не предусмотрено подписание документов.