Переговоры не остановят войну: в Киеве готовятся к многолетнему противостоянию – The Guardian

Переговоры не останавливают войну. / © ТСН.ua

Реклама

Украинские чиновники заявляют, что война с Россией, которая приняла форму затяжного конфликта, может продолжаться еще несколько лет. Несмотря на дипломатические инициативы Дональда Трампа, Киев не видит реальных признаков готовности Москвы к миру.

Об этом пишет The Guardian.

Эти заявления прозвучали после неудачного раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. В преддверии новых телефонных контактов президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским украинская сторона не фиксирует никаких серьезных сигналов со стороны РФ.

Реклама

На этом фоне Россия совершила самую масштабную атаку беспилотниками за весь период полномасштабного вторжения: 273 дрона были направлены преимущественно на Киевщину, а также на Днепропетровскую и Донецкую области.

"Россияне не способны уничтожить нас, а мы - освободить все территории", - заявил один из чиновников в интервью The Guardian. Он также отметил, что без масштабной поддержки США ситуация может только ухудшаться.

В ходе переговоров в Стамбуле представитель российской делегации Владимир Мединский заявил:

"Мы не хотим войны, но мы готовы бороться один, два, три года - сколько бы ни понадобилось. Мы же долго воевали со Швецией?"

Реклама

Несмотря на надежду на большую гибкость в дальнейших переговорах, украинские чиновники признают, что позиции сторон по ключевым вопросам независимости, суверенитета и связей с Европой остаются диаметрально противоположными.

"Есть несколько реальных проблем, связанных с независимостью и суверенитетом, а также экономическими и оборонными связями с Западной Европой", - подчеркнул источник.

Он добавил, что вопрос ограничения численности украинской армии обусловлен экономическими факторами, а идея "нейтралитета", на которой настаивает Россия, это скорее вопрос подачи, чем содержания.

Чиновники в Киеве признают, что одна из ключевых целей нынешней дипломатии — сохранить поддержку США, несмотря на сложные переговорные реалии и разногласия в подходах между Западом и Кремлем.

Реклама

Депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко заявил, что президент Зеленский находится в очень сложной позиции.

"За ним стоит целый народ, страдающий", - сказал Мережко. - "Мы стараемся сделать все возможное, потому что не хотим потерять поддержку США. Мы не хотим, чтобы нас обвиняли в том, что это была наша вина".

Еще одним препятствием для прекращения боевых действий, по словам украинских чиновников, является осознание Путиным, что возобновление боевых действий после потенциального перемирия будет сложнее продолжения нынешней фазы конфликта.

Бывшая замминистра обороны Анна Маляр считает, что фундаментальным барьером для содержательных переговоров является радикально отличное восприятие этого процесса Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Реклама

"У него есть силы, власть и четкая цель — оккупация территорий Украины. И он продолжает движение в этом направлении", — заявила Маляр о российском президенте.

По ее мнению, Трамп подходит к переговорам как к бизнес-процессу, который может быть выгоден всем сторонам, тогда как Путин мыслит исключительно в военных категориях.

"Путин - бывший агент КГБ. Он никогда не уйдет в отставку и мыслит как агрессор", - сказала Маляр. - "Трамп считает, что это похоже на деловые переговоры. Но даже если они сядут за стол, они не придут к согласию. Потому что Путин мыслит только в одном направлении: война, ракеты, снаряды".

Маляр оценивает вероятность того, что война будет продолжаться еще один-два года в 90%. Среди причин она называет и обострение боевых действий после избрания Трампа президентом.

Реклама

Украинские чиновники предупреждают: в войне на истощение Украина имеет существенно меньшие ресурсы, чем Россия, и без усиленной поддержки Запада ситуация может привести к катастрофе на фронте.

"Война на истощение - это как плато с обрывом в конце. И это обрыв - прорыв линии фронта", - заявил один из чиновников. - "Мы не знаем, когда это может произойти. Но чтобы избежать этого, нам нужно стать более эффективными и рационализировать наши усилия".

Перемирие — ловушка или передышка?

Некоторые представители власти считают, что временное прекращение огня, даже без решения ключевых вопросов, могло бы дать Украине шанс перегруппироваться, усилить армию и укрепить оборонные рубежи. Другие подчеркивают: это может только сыграть в пользу России, использующей паузу для подготовки к наступлению.

Реклама

"Это чудо, что мы до сих пор говорим после трех лет и двух месяцев войны", - отметил чиновник. - "Но я верю, что Россия сделает что-то глупое - и тем самым поможет нам".