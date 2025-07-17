Канцлер ФРГ Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером в Лондоне в четверг, 17 июля, заявил, что Украина должна получить зенитно-ракетные комплексы Patriot в ближайшие недели. Все вопросы по их поставке согласовываются на уровне министерств обороны.

Об этом сообщает "Укринформ".

«В эти часы министерства обороны обсуждают детали того, как мы можем обеспечить соответствующие поставки Patriot в Украину в сжатые сроки. Это может занять еженедельно. Переговоры очень конкретные, американская сторона готова это сделать, но у нас еще нет результата», — подчеркнул Мерц.

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Он предположил, что в ближайшее время между министрами обороны будут достигнуты договоренности, которые сделают технически возможным, что ранее пообещал американский президент. По словам канцлера, США согласились продать оружие европейцам для дальнейшего его предоставления Украине, и Германия планирует внести значительный вклад в эту инициативу.

Фридрих Мерц напомнил, что уже достигнуты договоренности о передаче новых систем ПВО Patriot Украине из Европы в целом. США со временем предоставят европейским донорам Украины соответствующие замены. Канцлер также подчеркнул, что крайне важно прояснить, когда именно может произойти такая замена, поскольку Германия должна поддерживать собственную обороноспособность.

Мерц добавил, что Украина «в скором времени — в ближайшие недели и месяцы» получит дальнейшую поддержку «в больших масштабах», в том числе в отношении дальнобойного оружия. Это будет происходить, в частности, через промышленную кооперацию, введенную Германией совместно с Украиной.

В то же время Мерц отказался раскрывать детали и снова уклонился от ответа на вопрос о возможной поставке Украине немецких ракет Taurus.

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В контексте введения санкций США канцлер выразил надежду, что американское правительство вместе с Конгрессом наконец-то примут решения, которые готовились в течение нескольких недель. Он подчеркнул, что все эти шаги ужесточают давление на кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы принудить его к миру, а также демонстрируют объединение усилий Европы и США в мировой политике безопасности.

Напомним, НАТО готовит срочный переброс систем Patriot в Украину. По словам генерала Гринкевича, Киев нуждается в усиленной ПВО из-за массированных атак РФ.