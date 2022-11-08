"Переговоры" – признание ультиматумов Кремля: Подоляк объяснил, что на самом деле означают призывы к дипломатии из РФ

Советник главы Офиса президента разъяснил так называемый дипломатический словарь некоторых западных политиков.
Переговоры с Россией и прекращение огня для Украины будут означать только признание ультиматумов Москвы.
Об этом недвусмысленно сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Прекращение огня" – остановка украинского контрнаступления, предоставление России времени восстановить ресурсы. "Переговоры" – признание ультиматумов Кремля. "Дипломатическое урегулирование" – умиротворение агрессора, потеря территорий. Может, играть в эту словесную игру?», – написал Подрляк в Twitter.
Честный дипломатический словарь:– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) November 8, 2022
«Прекращение огня» – остановка украинского контрнаступления, предоставление России времени восстановить ресурсы.
«Переговоры» – признание ультиматумов Кремля.
«Дипломатическое урегулирование» – умиротворение агрессора, утрата территорий.
Может, играть в эту словесную игру?
Мероприятие и поддержка Украины: что известно
Напомним, 8 ноября в США выбирают следующий состав Конгресса на промежуточных выборах. Экспосол Соединенных Штатов в Украине Джон Гербст прогнозирует, что поддержка Украины не изменится, несмотря на рост числа республиканцев в Конгрессе.
Тем временем США подтвердили контакты с Кремлем из-за российских ядерных угроз.
РФ не хочет никаких мирных переговоров, отвечающих принципам Устава ООН и международного права. В ответ эта страна делает все наоборот по поводу переговоров и продолжает убивать мирных украинских жителей, о чем заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
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