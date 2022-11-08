"Переговоры" – признание ультиматумов Кремля: Подоляк объяснил, что на самом деле означают призывы к дипломатии из РФ

Переговоры с Россией и прекращение огня для Украины будут означать только признание ультиматумов Москвы.

Об этом недвусмысленно сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Прекращение огня" – остановка украинского контрнаступления, предоставление России времени восстановить ресурсы. "Переговоры" – признание ультиматумов Кремля. "Дипломатическое урегулирование" – умиротворение агрессора, потеря территорий. Может, играть в эту словесную игру?», – написал Подрляк в Twitter.

Честный дипломатический словарь:



«Прекращение огня» – остановка украинского контрнаступления, предоставление России времени восстановить ресурсы.



«Переговоры» – признание ультиматумов Кремля.



«Дипломатическое урегулирование» – умиротворение агрессора, утрата территорий.



Может, играть в эту словесную игру? – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) November 8, 2022

Мероприятие и поддержка Украины: что известно

Напомним, 8 ноября в США выбирают следующий состав Конгресса на промежуточных выборах. Экспосол Соединенных Штатов в Украине Джон Гербст прогнозирует, что поддержка Украины не изменится, несмотря на рост числа республиканцев в Конгрессе.

Тем временем США подтвердили контакты с Кремлем из-за российских ядерных угроз.

РФ не хочет никаких мирных переговоров, отвечающих принципам Устава ООН и международного права. В ответ эта страна делает все наоборот по поводу переговоров и продолжает убивать мирных украинских жителей, о чем заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

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