Переговоры России с Украиной зашли в тупик: что произошло на встрече в Стамбуле

Павел Палиса / © ТСН.ua

Реклама

Украина выступает за безусловное прекращение огня, согласованное с США в Саудовской Аравии. Однако последний раунд переговоров в Стамбуле завершился безрезультатно. Причина — позиция России, приехавшая с собственными условиями, напоминающими ультиматум.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса в интервью азербайджанскому агентству Report.

«Украина по-прежнему готова двигаться вперед по плану без предварительных условий для обсуждения дальнейших шагов к справедливому и устойчивому миру», — отметил Палиса.

Реклама

В Стамбуле основное внимание переговоров свелось к гуманитарному треку: стороны провели обмен военнопленными и телами погибших. В ходе ДНК-экспертизы выяснилось, что среди тел украинских солдат РФ передала предположительно и своих погибших. Также Украина поднимала вопрос возвращения похищенных детей и мирных жителей.

Однако по главному вопросу — прекращению огня — добиться согласия не удалось.

«Россияне приехали в Стамбул со своими условиями, которые скорее похожи на декларацию о капитуляции. А Россия сейчас не в том положении, чтобы диктовать такие условия», — подчеркнул Палиса.

Несмотря на срыв диалога, Украина не закрывает двери для переговоров и готова вести их на любой площадке, если это даст реальные результаты.

Реклама

Напомним, первая с 2022 года встреча между Украиной и Россией прошла 16 мая в Турции. Переговоры в Стамбуле продолжались несколько часов и стали первым прямым контактом между делегациями обеих стран за два года.

В ходе переговоров российская сторона выдвинула ряд требований, которые украинская делегация сразу же назвала неприемлемыми. Как сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл, представители РФ даже угрожали новым наступлением и захватом дополнительных украинских территорий.

Несмотря на жесткую риторику, сторонам удалось добиться договоренности о масштабном обмене пленными. По данным СМИ, формулу 1000 на 1000 предложила Турция после того, как переговоры зашли в тупик. Обмен продолжался в течение трех дней — 23, 24 и 25 мая.

Также 14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией могут продолжиться по завершении сложного процесса обмена пленными. Именно от него зависит дальнейший диалог.

Реклама

16 июня Песков заявлял, что конкретная дата следующего раунда переговоров Москвы и Киева пока не определена. Он также сказал, что речь не идет о том, чтобы сменить Стамбул на какую-то другую переговорную площадку.