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Переговоры с Путиным о завершении войны в Украине пока невозможны — МИД Германии

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Переговоры с Путиным о завершении войны в Украине пока невозможны — МИД Германии

Бербок высказалась о возможности переговоров с Путиным / Фото: Associated Press

Берлин делает все возможное, чтобы остановить войну РФ против Украины дипломатическим путем, отметила Бербок.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что в настоящее время переговоры с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине невозможны. По ее мнению, нужно делать все, чтобы Украина могла победить в этой войне.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Хотелось бы, чтобы мы договорились. Но сейчас речь идет не о том, чего мы хотим, а о том, что нужно реально смотреть на вещи", — сказала Бербок, ответив на вопрос о том, возможны ли сейчас переговоры с Путиным.

В то же время, Берлин делает все возможное, чтобы остановить войну РФ против Украины дипломатическим путем, отметила она.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в 2023 году.

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