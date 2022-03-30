Переговоры с РФ: Подоляк назвал сроки, когда будет конкретика по мирному договору

Переговоры с РФ: Подоляк назвал сроки, когда будет конкретика по мирному договору

Документ должен содержать ключевые гарантии безопасности.

По прогнозам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, в переговорах с РФ на конкретику по мирному договору удастся выйти в считанные дни.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Украина должна получить фундаментальные ключевые гарантии безопасности, чтобы мы не получили еще одну войну. Поэтому я думаю, что мы выйдем на конкретику, на конкретизацию этого договора буквально в считанные дни. И он устроит все страны-гаранты", — отметил Подоляк.

Следует отметить, что в Стамбуле 29 марта состоялся очередной раунд переговоров Украины с РФ. О чем говорили на встрече, читайте в нашем материале.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 35-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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