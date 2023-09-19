Переговоры с Россией и их миротворческие контингенты могут забрать у вас территории: Подоляк о кремлевской идеологии

По его словам, "дружба" с Россией всегда заканчивается одинаково.

Страна-агрессорка Россия всегда всех изменяет. Именно поэтому с РФ нельзя подписывать никакие договоры и проводить "серьезные переговоры".

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Очередное напоминание всем постсоветским странам: Россия всегда и всем изменяет. А российское "миротворчество" или "членство в российскоцентрической ОДКБ" — это неизменный нож в спину в кризисной ситуации. Если вы, конечно, не готовы делегировать России часть своей субъектности и суверенитета. Поэтому никогда не подписывайте с Россией никаких договоров, не ведите с ней серьезных переговоров, не принимайте миротворческие контингенты и не открывайте двери для российской пропаганды и коррупции", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Он также подчеркнул, что "дружба" с Россией всегда заканчивается одинаково.

Напомним, что Путин планирует впервые уехать за границу после выдачи ордера на его арест.

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