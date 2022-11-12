Переговоры с Россией: ключевое условие и базовые позиции Украины - Офис президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, каковы базовые позиции Украины в возможных переговорах с Россией и какое условие она должна выполнить для их начала.

Об этом он говорил в эфире информационного телемарафона.

Пололяк напомнил, что для начала переговорного процесса с РФ ключевым условием остается вывод российских войск с территории Украины.

“Выводите, становитесь там где-то вдали от границы и тогда мы начинаем разговор. Тогда это будет переговорный процесс и совершенно точно мы будем о чем-то с вами разговаривать”, — сказал советник главы ОП.

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Базовыми переговорными позициями Украины является получение компенсаций за нанесенный войной ущерб и обсуждение вопроса наказания военных преступников РФ. Все остальное, по его словам, не может быть предметом переговоров.

"Все, о чем говорит Россия, — это не о переговорах. Это скуление людей, которые понимают, что проигрывают, что выглядят ничтожно, но хотят получить либо оперативную паузу, либо как-то задержаться где-то на оккупированных территориях и сказать, что они уже их, и предложить зафиксировать это... Ну это же не переговоры — это же ультиматум, а зачем нам сегодня с россиянами говорить на языке российского ультиматума, если у нас есть свой абсолютно идеальный ультиматум — Вооруженные силы Украины", — подчеркнул он.

Напомним, США ждут от России четких сигналов о готовности к серьезным переговорам по установлению мира в Украине. В то же время Вашингтон не давит на Киев по поводу переговоров.

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